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صور.. خانقين تخلد "شهداء الصقر الأحمر" وتفتتح مشروع مكتبة الحديقة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-11T13:42:48+0000
صور.. خانقين تخلد "شهداء الصقر الأحمر" وتفتتح مشروع مكتبة الحديقة

شفق نيوز/ افتتحت مؤسسة الشهيد سلام الثقافية في خانقين، اليوم الأحد، مشروع مكتبة الحديقة في قضاء خانقين كبادرة لإحياء المشاريع الثقافية والفنية المندثرة في القضاء وتخليدا لشهداء اعدمهم النظام السابق.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة عباس الاركوازي لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاح مكتبة الحديقة استذكار للذكرى 17 لتأسيس المؤسسة، خطوة وبادرة أولى لإعادة الصلة بين القارئ والكتاب بعد المفارقات التي خلفها عصر العولمة والتكنولوجيا".

واكد ان "مكتبة الحديقة بداية لإحياء مشاريع ثقافية مندثرة في خانقين وتوجه لبناء دور عرض ثقافية وسينمائية بما يتناسب ومكانة خانقين الحضارية والثقافية".

وأضاف الاركوازي؛ أن "افتتاح مكتبة الحديقة يأتي تخليدا لشهداء (الصقر الاحمر) الذين قارعوا النظام السابق وإعدامهم، وسموا بالصقر الاحمر تخليدا لمواقفهم الجهادية والبطولية آنذاك".

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