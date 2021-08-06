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صور.. حملة شعبية لتنظيف شريان خانقين

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-06T16:53:17+0000
صور.. حملة شعبية لتنظيف شريان خانقين

شفق نيوز/ شرع اهالي مدينة خانقين اليوم الجمعة، بحملة شعبية واسعة شارك فيها مختلف شرائح المجتمع لتنظيف نهر الوند من الأدغال الكثيفة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان الاهالي شرعوا بحملة واسعة لتنظيف نهر الوند من الأدغال الكثيفة التي حولته الى هور طمست معالم خانقين الجميلة.

ويمثل نهر الوند الشريان الرئيسي للمياه في خانقين وهو معلم يمثل هوية المدينة التاريخية.

وأضاف مراسلنا؛ ان الأهالي أطلقوا حملة التنظيف بعد قرار للموارد المائية بارجاء عمليات الكري والتطهير الى الفترات القادمة لتفادي ازمة جفاف وعطش تضرب مناطق خانقين كافة وان عملية الكري والتطهير تتطلب تجفيف وقطع النهر بحسب شعبة الموارد المائية في خانقين.

ويشكو الاهالي من طمس جمالية نهر الوند جراء الأدغال الكثيفة اثرت بشكل كبير على جمالية نهر الوند وخانقين بشكل عام.

ويسمى نهر الوند (باللغة الكوردية: چەم ئەڵوەن، Çemê Elwen‏) (وبالفارسية: رود الوند، وأحياناً يسمى "نهر الوند") هو نهر يبلغ طوله 150 كم، وينبع من جبال زاجروس بإيران، ثم ينساب غرباً في محافظة كرمانشاه، حيث يمر بِمدُن قصر شيرين ومدينة حلوان، ثم يتجه غرباً فيدخل العراق عند مدينة خانقين ليصب في نهر ديالى، الذي يصب بدوره في دجلة.

وسمي نهر الوند بهذا الاسم نسبة إلى القائد الوند ميرزا أوغلو هو من أحفاد السلطان حسن قوصون (السلطان حسن الطويل) مؤسس دولة آق قويونلو.

لقد قُتل القائد الوند ميرزا أوغلو في إحدى المعارك على ضفاف النهر وليّسمّى النهر بعدئذ تيمّناً باسمه وتخليدا لذكراه بنهر الوند.

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