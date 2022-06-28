صور .. حملة الشهادات العليا والمهن الطبية والصحية يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ تظاهر، اليوم الثلاثاء، العشرات من خريجي الدراسات العليا والبكالوريوس في المهن الصحية والطبية أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بتعيينهم، مستبقين جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الكاظمي والضغط باتجاه قرارات تخدم مطالبهم.

وقال مراسل شفق نيوز إن العشرات من خريجي الدراسات العليا وكذلك خريج المهن الصحية والطبية وكليات البيطرة، تظاهروا اليوم، أمام المنطقة الخضراء وتحديداً بالقرب من وزارة التخطيط للمطالبة بتعيينهم".

وأضاف المراسل ان المتظاهرين رفعوا لافتات وافترشوا الأرض للمطالبة بحقوقهم وخصوصا خريجي المهن الصحية والطبية الذين ينتظرون التصويت على تعيينهم في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد هذا اليوم.