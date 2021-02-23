صور.. حريق يحول أحد اقدم افران الموصل إلى قطعة رماد

شفق نيوز/ اشتعلت النيران بأكبر افران الخبز في الجانب الأيسر من مدينة الموصل الثلاثاء، مخلفة خسائر مادية "جسيمة".

وذكرت مديرية الدفاع المدنية في محافظة نينوى، أن الحادث وقع في منطقة المجموعة الثقافية نتيجة احتراق فرن للمعجنات والصمون- الخبز- يدعى افران النور، وتمت السيطرة على الحادث باضرار تقدر بالجسيمة وإنقاذ عدد من محال بيع الهواتف النقالة على جانبي الافران.

وذكرت المديرية أن الحادث لم يسجل وقوع إصابات بشرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في الموصل، إن الفرن المحترق يعد احد اكبر واقدم الأفران في الموصل، تحول إلى قطعة رماد.

وعلى صعيد مواز، أنقذت فرق الإطفاء طفلة لها من العمر نحو عشر سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتيجة حريق نشب في منزل.