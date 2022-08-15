صور..  حريق في مستشفى أهلي ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، اخماد حريق نشب في مستشفى الجيبجي الاهلي ببغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها أحكمت سيطرتها بعد اندلاع حادث حريق داخل بناية مستشفى "الجيبجي الأهلية" في منطقة الحارثية وسط بغداد ظهر هذا اليوم، بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

وبينت أن فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران التي اندلعت في الطابق الأرضي والمتخذ لخزن أسطوانات غاز الأوكسجين وكذلك متخذ كـ مصرف للدم والذي كاد أن يشكل خطراً حقيقياً في حالة وصول نيران الحريق إلى أسطوانات الأوكسجين.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المستشفى بادئ الأمر.