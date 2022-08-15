سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور..  حريق في مستشفى أهلي ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-15T08:42:50+0000
صور..  حريق في مستشفى أهلي ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، اخماد حريق نشب في مستشفى الجيبجي الاهلي ببغداد.

 وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها أحكمت سيطرتها بعد اندلاع حادث حريق داخل بناية مستشفى "الجيبجي الأهلية" في منطقة الحارثية وسط بغداد ظهر هذا اليوم، بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

وبينت أن فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران التي اندلعت في الطابق الأرضي والمتخذ لخزن أسطوانات غاز الأوكسجين وكذلك متخذ كـ مصرف للدم والذي كاد أن يشكل خطراً حقيقياً في حالة وصول نيران الحريق إلى أسطوانات الأوكسجين.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المستشفى بادئ الأمر.

 

related

حريق في سوق بمدينة الصدر ببغداد

Date: 2022-05-25 21:30:36
حريق في سوق بمدينة الصدر ببغداد

اندلاع حريق كبير في غابات الموصل .. فيديو

Date: 2022-06-29 10:48:33
اندلاع حريق كبير في غابات الموصل .. فيديو

بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق وسط النجف

Date: 2021-04-08 15:39:45
بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق وسط النجف

صور .. فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً كبيراً في مخازن تجارية ببغداد (تحديث)

Date: 2022-06-05 04:35:19
صور .. فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً كبيراً في مخازن تجارية ببغداد (تحديث)

اندلاع نيران في محطة كهرباء بواسط والدفاع المدني يحاصرها من 3 جهات

Date: 2021-09-01 12:01:05
اندلاع نيران في محطة كهرباء بواسط والدفاع المدني يحاصرها من 3 جهات

اندلاع حريق في بناية تجارية وسط بغداد

Date: 2022-01-29 11:45:04
اندلاع حريق في بناية تجارية وسط بغداد

حريق قرب مجمع بسماية ببغداد والدفاع المدني تدفع بتعزيزات لإخماده

Date: 2021-08-02 13:43:56
حريق قرب مجمع بسماية ببغداد والدفاع المدني تدفع بتعزيزات لإخماده

إخماد حريق في كربلاء واشتعال النيران في النجف

Date: 2022-06-10 09:26:43
إخماد حريق في كربلاء واشتعال النيران في النجف