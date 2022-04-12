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صور.. إحراق مقر للصرخي في السماوة وتظاهرتان غاضبتان بالناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-12T20:45:23+0000
صور.. إحراق مقر للصرخي في السماوة وتظاهرتان غاضبتان بالناصرية

شفق نيوز/ أفاد مراسلو وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بانطلاق تظاهرات غاضبة في محافظتي المثنى وذي قار جنوبي العراق، للتنديد بدعوات اتباع رجل الدين محمود الصرخي لهدم مراقد واضرحة اهل البيت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في المثنى، إن متظاهرين غاضبين أحرقوا جامعاً تابعاً للصرخي بمنطقة الغسل وسط مدينة السماوة مركز المحافظة احتجاجاً على الدعوة لهدم قبور أهل البيت.

وفي قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، خرج العشرات للتنديد بخطبة الصرخي الداعية إلى تهديم اضرحة ال البيت.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من اهالي قضاء قلعة سكر خرجوا بتظاهرة حاشدة وسط المدينة للتنديد بخطبة الصرخي المركزية، فيما اغلقوا مقاره كافة في المدينة.

وفي ذي قار ايضاً، قطع محتجون غاضبون طريقاً رئيساً وسط المحافظة بالاطارات المشتعلة.

وأبلغ شهود عيان مراسل وكالة شفق نيوز، أن "محتجين غاضبين من مناطق خلف السريع خرجوا بتظاهرة حاشدة قطعوا فيها الطريق السريع بالاطارات المحترقة، للمطالبة بالخدمات".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مصدر أمني، بأن محتجين غاضبين اطلقوا على انفسهم "حماة المذهب" اغلقوا وأضرموا النار في جوامع ومقار للحركة الصرخية بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مصدر أمني مسؤول، بأن جهاز الأمن الوطني القى القبض على خطيب صلاة الجمعة التابع للمرجع الديني محمود الصرخي في محافظة المثنى.

وكان هذا الخطيب قد دعا إلى هدم مراقد أئمة أهل بيت النبوة في العراق، مشيرا إلى أنه تم نقله لمركز احتجاز شرطة الناحية، لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وكان متظاهرون غاضبون في ناحية الحمزة في بابل أغلقوا ، مساء الاثنين، مكاتب المرجع محمود الصرخي، وذلك في أعقاب ما صدر مؤخراً من أحد أتباع الصرخي في المحافظة، طالب بـ"هدم قبور وأضرحة أولياء وأئمة معصومين".

وأمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق أمس، المرجع محمود الصرخي، ثلاثة أيام للتبرؤ من دعاة تهديم قبور، مؤكداً أنهم "يحاولون إدخال بعض العقائد المنحرفة إلى المذهب"، فيما توعد في حال لم يتبرأ الصرخي من هذا الشخص، فإنه سيلجأ إلى الطرق القانونية والشرعية والعرفية تجاهه.

في السياق، أفاد مصدر أمني في بابل، مساء امس، بإلقاء القبض على أحد أتباع الصرخي، على خلفية دعوته إلى هدم المراقد الدينية من قبور ومقامات الأنبياء والأئمة ورجال الدين.

وكان المسعودي قد ظهر في مقطع فيديو، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وهو يدعو من على منبر أثناء خطبة صلاة الجمعة، إلى هدم المراقد الدينية وقبور الأنبياء وأئمة أهل البيت وغيرهم من رجال الدين.

وأعلنت وكالة الاستخبارات، اعتقال ستة أشخاص ممن ينتمون لحركة دينية متطرفة في ثلاث محافظات عراقية، مبينة أن هذه الحركة تحاول الإساءة للرموز الدينية وتسعى لهدم المراقد المقدسة.

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