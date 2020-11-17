صور .. إحتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ آذار المئات يتظاهرون وسط بغداد

شفق نيوز/ تظاهر المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء صباح يوم الثلاثاء امام مبنى وزارة المالية مطالبين دائرة المحاسبة والموازنة في الوزارة بصرف مستحقاتهم التي لم يتسلموها منذ شهر آذار الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل والنظر إلى هذه الشريحة "المهمة" التي يبلغ عددها 100 الف موظف ولم تستلم راتبا منذ أشهر.

ونظم اصحاب العقود في وزارة الكهرباء، خلال اوقات متعددة، اضرابات عن العمل واحتجاجات في محافظات متعددة وسط وجنوب العراق احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ نحو 9 أشهر.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، في 24 اب الماضي، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب والمدير العام للدائرة الإدارية في الوزارة، ومنعهما من السفر، لوجود شبهة مخالفات في تعاقد الوزارة مع 82,555 أجيراً يومياً دون الحاجة إلى اختصاصاتهم، الأمر الذي كلَّف ميزانية الوزارة مبلغ 43 مليار دينارٍ شهرياً.

وتعجز وزارة الكهرباء، عن صرف رواتب نحو 90 ألف موظف من العقود والأجور تم تعيينهم في عهد الوزير السابق لؤي الخطيب، الذي أكد مرارا أنه يعمل على "حل هذه المشكلة".