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صور.. أجواء "مريخية" تخيّم على عدة مدن عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-16T06:05:03+0000
صور.. أجواء "مريخية" تخيّم على عدة مدن عراقية

شفق نيوز/ اجتاحت عاصفة ترابية شديدة يوم الاثنين، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

وتسببت العاصفة ايضاً بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والنجف بالإضافة إلى تعليق إجراء الامتحانات في الجامعات والمعاهد.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن العاصفة دخلت العراق من بلاد الشام، وتسببت بانعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 300 متر.

ومنذ شهر نيسان شهد العراق عواصف ترابية متتالية، غالباً ما تستقبل المستشفيات العراقية حالات اختناق نتيجة تلك العواصف قد تصل بعضها الى حالات الوفاة.

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