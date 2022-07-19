صور .. "جمرة القيظ" ترهق العراقيين في الشوارع ولا ملجأ ولا منجا سوى الماء

شفق نيوز/ مع ارتفاع درجات الحرارة إلى قرابة 50 درجة مئوية في شهر تموز من كل عام في العراق يُلاحظ الإرهاق على وجوه المارة في الشوارع العامة من الذين يضطرون إلى ترك المنازل لمزاولة أعمالهم اليومية.

ونصحت مديرية الدفاع المدني السكان في محافظات البلاد كافة بعدم الخروج من بعد الساعة الـ11 صباحا لغاية الرابعة من بعد الظهر لاجتياح موجة شديدة الحرارة البلاد.

عدسة وكالة شفق نيوز، وثقت عدة لقطات لعدد من المارة في الشوارع الرئيسية في بغداد والتي تضم أكبر الأسواق في البلاد.

وتظهر الصور الكسبة والعاملين ومرتادي تلك الأسواق وهم يلجأون إلى الماء البارد والمشروبات المثلجة إضافة إلى الوقوف أمام المراوح التي تنثر رذاذ الماء الموجودة أمام المحال التجارية في الأسواق والطرقات وذلك للتخفيف من شدة الحر.

ولا يتوانى باعة الماء البارد المتجولون عن مواصلة عملهم في الأماكن العامة ببغداد حتى في وقت الظهيرة وذروة الحر لأن بضاعتهم تلاقي رواجا كبيرا في فصل الصيف الذي يعدونه فرصة سانحة لهم لجمع الأموال كونهم من ذوي الدخل المحدود.

وكان خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، قد قال أول أمس الاحد، إن موجة حارة تجتاح أغلب مدن البلاد خلال الأيام الجارية، متوقعا ارتفاعا بدرجات الحرارة فوق المعدل وهي بداية ذروة أيام الحر وما تُعرف بـ"جمرة القيظ" في العراق.

وجمرة القيظ هي فترة من فترات موسم الصيف اللاهبة تبدأ بعد منتصف شهر تموز وتستمر لغاية نهاية الثلث الأول من آب.