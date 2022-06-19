صور.. جسور ذي قار تخلو من المارة والدوام معطل في دوائرها

شفق نيوز/ وجهت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بعدم التحاق الموظفين بدوامهم في الدوائر الرسمية بسبب تظاهرات الخارجين عن القانون.

وذكر مصدر بالحكومة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن " محتجين خارجين عن القانون قاموا بإغلاق الجسور الثلاثة في مدينة الناصرية مركز المحافظة فجر اليوم، بغية إلحاق الاذى بعامة الناس".

وبين المصدر، ان " الجسور المغلقة هي النصر والزيتون والحضارات"، لافتا إلى ان " التوجيهات صدرت بعدم التحاق الموظفين بالدوام في الدوائر الحكومية، بسبب تهديدات هؤلاء الخارجين عن القانون ".

وقال مراسل وكالتنا إن العشرات من الخريجين والكسبة تجمعوا في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مطالبين بإيجاد فرص عمل وعدم التسويف بملفهم من قبل الحكومة.

وأقدم عشرات المحتجين من خريجي الكليات والمعاهد في ذي قار يقدمون على قطع الجسور الحيوية وسط مدينة الناصرية وهي جسر الزيتون والنصر بالإضافة الى جسر الحضارات ، للمطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية وفرص العمل

بينما أقدم العشرات من محتجي قضاء سيد دخيل على التظاهر وقطع الطريق الرئيسي الرابط بأربعة من أقضية المحافظة مطالبين بإقالة القائممقام على خلفية الواقع الخدمي داخل القضاء.