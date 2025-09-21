صور.. جرس العام الدراسي الجديد يدق لأكثر من 12 مليون تلميذ وطالب في العراق

شفق نيوز- بغداد

انطلق صباح اليوم الأحد (21 أيلول 2025) العام الدراسي الجديد 2025-2026 في عموم محافظات العراق، بمشاركة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب من مختلف المراحل الدراسية، (باستثناء إقليم كوردستان).

وقالت وزارة التربية العراقية إن عدد التلاميذ الملتحقين بالصف الأول الابتدائي هذا العام تجاوز المليون و200 ألف تلميذ، مؤكدة أنها أنهت جميع التحضيرات اللازمة، من تجهيز الكتب المدرسية وتوفير المستلزمات التربوية، وصولاً إلى تهيئة المباني الدراسية.

وأضافت الوزارة أنها وضعت خطة متكاملة لتأمين استقرار العملية التعليمية ومتابعة احتياجات المدارس في المحافظات كافة، فيما باشرت الكوادر التدريسية دوامها منذ مطلع أيلول الجاري لضمان انسيابية بدء الدوام.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز مشاهد من انطلاق العام الدراسي، حيث عاد التلاميذ والطلبة إلى مقاعدهم الدراسية وسط أجواء مفعمة بالحيوية والتفاؤل.

وشارك رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انطلاق العام الدراسي خلال زيارة ثانوية الصدرين للمتميزين في مدينة الصدر شرق بغداد، عبر دقّ جرس بدء العام الدراسي الجديد، فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وزارة التربية إلى استكمال جهودها في توفير متطلبات البيئة التعليمية من بنى تحتية ومستلزمات دراسية، مؤكدا أن مجلس النواب سيبقى "داعمًا لشريحة التربويين.

وفي البصرة، أقصى جنوبي العراق، قال مدير تربية المحافظة عبد الرزاق فيصل، لوكالة شفق نيوز، إن مليون و 200 ألف طالب التحقوا اليوم بمدارسهم.

ووثقت عدسة مراسلنا هناك، قرع أجراس انطلاق الدوام في أقدم مدرسة بالبصرة، وهي المدرسة المركزية (تأسست 1925).