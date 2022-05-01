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الغبار يتسبب بحادث سير مروع في كربلاء (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-01T10:00:54+0000
الغبار يتسبب بحادث سير مروع في كربلاء (صور)

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، بإصابة أربعة أشخاص بجروح في حادث سير جراء انعدام الرؤية بسبب تصاعد الغبار في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان، إن: مفرزة في مركز دفاع مدني الحر أنقذت أربعة مواطنين من داخل عجلة نوع ستاركس بعد اصطدامها بعجلة حمل ( لوري ) على طريق جمالية - حصوه وتخمد حادث حريق اندلع برأس العجلة الحمل .

وأضاف البيان أن المفرزة تمكنت من اخراج المصابين من داخل العجلة بإستخدام اجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج .

كما أشارت المديرية إلى أن أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم الانتباه إضافة إلى حجم الرؤية بسبب الأتربة .

ودعت مديرية الدفاع المدني سائقي المركبات الإنتباه الشديد خاصة مع تزايد الأتربة والتي قد تحجب الرؤية أثناء القيادة .

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