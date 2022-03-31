صور .. جامعة الموصل تنفض غبار (داعش) وتحتفل بعيد تأسيسها الـ55

شفق نيوز / احتفلت جامعة الموصل، يوم الخميس، بعيد تأسيسها الـ55، مع ارتداء طلبة الجامعة أزيائهم القومية وإقامة حفل مركزي داخل الجامعة وتزيين باحات الكليات.

وقال مراسل شفق نيوز، إن جامعة الموصل اقامت احتفالاً بمناسبة ذكرى مرور 55 عاماً على تأسيسها وسط أجواء وبهجة كبيرة من قبل الطلبة الذين ارتدوا مختلف الأزياء تعبيراً عن انتماءاتهم القومية المختلفة في هذه الجامعة.

وأضاف المراسل أن الاحتفالات شملت جميع باحات الكليات مع حضور شعراء شعبيين في النادي الطلابي المركزي وسط الجامعة لإحياء هذه المناسبة

وعانت جامعة الموصل، وهي احدى الجامعات العريقة في العراق، من سيطرة تنظيم داعش على مقدرات الموصل ومنها الجامعة التي أحرق عناصر التنظيم مكتبتها المركزية فكان ضحيته أكثر من مليون كتاب ومصدر علمي بالإضافة الى مخطوطات نادرة بعضها تعود الى زمن تأسيس الدولة العراقية، كما فجروا قاعة المسرح والاعلام بدعوى انها تجسد معالم "السحر والشعوذة".