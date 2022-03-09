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صور .. "ثورة الجياع" تُطِلُّ برأسها جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-09T08:36:06+0000
صور .. "ثورة الجياع" تُطِلُّ برأسها جنوبي العراق

شفق نيوز/ نظم المئات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، تظاهرة كبيرة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة احتجاجاً على إرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المحتجين أطلقوا على تظاهراتهم (ثورة الجياع) احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار"، داعين "الجهات المعنية إلى تدارك الموقف قبل فوات الأوان"، في إشارة إلى التصعيد في قادم الأيام.

ويعاني العراق من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وقد اتخذت الحكومة الاتحادية حزمة من القرارات لمواجهة هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد والعالم بأسره.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق) أمس الثلاثاء جلسة للدعوى المقامة بشأن اعادة صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للدينار العراقي الى سابقه بمقدار(120) الف دينار عراقي لكل 100 دولار.

وأجلت المحكمة النظر بالدعوى الخاصة باعادة سعر صرف الدولار لسابقه الى يوم 14 من شهر آذار الجاري.

واوضحت المحكمة بأنها قررت التأجيل لغرض تبليغ وزير المالية و محافظ البنك المركزي العراقي بالحضور في الجلسة القادمة.

واعلن البنك المركزي العراقي، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021.

يذكر أن جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، شهدت ارتفاعاً كبيراً، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.

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