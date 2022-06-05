صور.. تظاهرتان للأطباء البيطريين والمحاضرين في ذي قار والمثنى

شفق نيوز/ شهدت محافظتا ذي قار والمثنى، اليوم الأحد، تظاهرتين لفئتي الاطباء البيطريين في وزارة الزراعة، والمحاضرين المجانيين في وزارة التربية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار، ان العاملين بالمشفى البيطري نظموا تظاهرة طالبت بتطبيق قانون التدرج الطبي البيطري واستثناءه من الموازنة للسيطرة على مرض تفشي الحمى النزفية، مؤكدين أن "المشفى يعاني من نقص الكوادر الطبية".

واضاف مراسلنا، ان المحتجين من العاملين في المشفى البيطري رفعوا لافتات كتب عليها (عشرات المستوصفات الطبية البيطرية مغلقة بسبب نقص الكوادر الطبية، يجب تطبيق قانون التدرج الطبي لضمان استمرارية عملنا).

وفي المثنى، افاد مراسلنا، بأن المحاضرين المجانيين نظموا تظاهرة امام مبنى تربية المحافظة للمطالبة بإدراجهم في قانون الأمن الغذائي ضمن بنود القرار 315 لسنة 2019.

واضاف ان المحاضرين رفضوا المنحة المقطوعة والمقدمة من اللجنة المالية في القانون، فيما هددوا بتصعيد الإجراءات.