صور.. تظاهرتان للعقود والخريجين في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ نظم العشرات من موظفي العقود والخريجين، يوم الأحد، تظاهرتين في محافظتي بغداد وذي قار للمطالبة بالتثبيت والتعيين على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من عقود 315 في وزارة النقل تظاهروا أمام مبنى الوزارة وسط بغداد مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بزملائهم في الوزارات الأخرى.

ولفت مراسلنا الى ان المتظاهرين حملوا شعارات "مهندسو النقل يعينون بأمر رئيس الوزراء ووزارة النقل تلغي تعيينهم".

وفي ذي قار نظم العشرات احتجاجا امام شركة توزيع المنتجات النفطية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من الخريجين في المحافظة نظموا تظاهرة صباحية امام شركة توزيع المنتجات النفطية فرع ذي قار للمطالبة بالتعيين على ملاك وزارة النفط.