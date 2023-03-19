صور.. تظاهرتان لعقود الصحة والحشد في صلاح الدين وبغداد

شفق نيوز/ نظم موظفو العقود الإدارية في دائرة صلاح الدين، يوم الأحد، وقفة احتجاجية في تكريت للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال احمد الجبوري احد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "المئات من موظفي العقود الإدارية في صحة صلاح الدين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيت 4 آلاف عقد لم يتم تثبيتهم من قبل وزارة المالية بعكس المحافظات الأخرى".

واضاف، ان "موظفي العقود الإدارية امضوا 5 سنوات من الخدمة وتفاجئوا بعدم شمولهم بالتثبيت لاسباب لا يتحملوها بعكس المحافظات الأخرى التي شملت بالتثبيت".

وطالب الجبوري الحكومة ووزارة المالية بـ"انقاذ آلاف الأسر وشمولهم بالتثبيت وتضمينهم ضمن الموازنة انصافا للجهود والخدمات التي قدموها خلال السنوات الماضية".

في السياق، تظاهر مجموعة من "شهداء وجرحى" الحشد الشعبي في بغداد مطالبين بإطفاء ديون شقق مجمع بسماية السكني.

ورفع المتظاهرون لافتات طالبت رئيس الوزراء السوداني بإطفاء الديون التي بذمتهم اسوة باسر السياسيين، وفق قولهم.