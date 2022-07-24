صور.. تظاهرتان في ميسان وبابل بسبب شح المياه وتأخر مستحقات الشهداء والجرحى

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في ميسان وبابل، يوم الاحد، احتجاجاً على شح المياه وهلاك الحيوانات وتراجع الزراعة، وكذلك على عدم إطلاق مستحقات عوائل الشهداء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من اهالي ناحية بني هاشم في قضاء الكحلاء شرقي محافظة ميسان، تظاهروا احتجاجاً على شح المياه التي تسببت بجفاف الأهوار.

وأكد المتظاهرون على أن حيواناتهم نفقت بسبب جفاف الأهوار التي تعد مصدراً أساسياً لوجودها، مما اضطر السكان إلى الهجرة، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لتلك المشكلة.

وأشار مراسلنا إلى أن الأهالي أقدموا على قطع جسر المعيل المؤدي الى الشركة الصينية النفطية.

إلى ذلك، ذكر مراسلنا في بابل أن ذوي الشهداء والجرحى قاموا بإغلاق مركز مدينة الحلة ومبنى ديوان محافظة بابل، احتجاجاً على عدم تصديق المحضر الخاص بتوزيع قطع الأراضي المخصصة لهم، وطالبوا بإقالة محافظ بابل الجديد.