محتجون يغلقون جامعة ذي قار

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، تظاهرتين مختلفتين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن عدداً من عقود وزارة التعليم العالي من أستاذة الجامعة نظموا اعتصاما مفتوحا أمام جامعة ذي قار للمطالبة بإطلاق التخصيصات المالية لعقود 315 في الجامعة، وتثبيت من لديه خدمة 5 سنوات فأكثر، فضلا عن العدول عن القرار الأخير الخاص بفسخ عقود زملاء لهم قبل عامين.

وبين أن المتظاهرين أغلقوا بوابة الجماعة في وسيلة للضغط لتنفيذ مطالبهم.

وأضاف، كما أن تظاهرة أخرى خرجت لسواق منتسبي نفط مصفى ذي قار، طالبوا فيها المحافظ أحمد الخفاجي، بالتدخل الفوري لفتح المصفى، لأنه مصدر رزق عوائلهم الوحيد"، بعد اغلاقه من قبل متظاهرين معتصمين.

ووجهت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019 باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير (ثلاثة أشهر) غير قابلة للتجديد ويجري اعتماد جداول احتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى والذي يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الأمية.