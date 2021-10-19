صور .. تظاهرتان جنوبي العراق أحداهما ضد شركة تركية والأخرى للمطالبة بالتعيين

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي قضاء القرنة في محافظة البصرة يوم الثلاثاء احتجاجا على شركة تركية جراء تكليفها شركة اخرى بإنجاز مشاريع خدمية غير ناجحة في القضاء.

وطالب المتظاهرون وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، باعادة النظر بالتعاقد مع شركات رصينة للقيام بتنفيذ مشاريع البنى التحتية المتلكئة والتي احيلت الى شركة "تيفيروم التركية" والتي بدورها تعاقدت مع شركات غير رصينة حولت شوارع القضاء وبناه التحتية الى ركام.

في غضون ذلك خرج العشرات من خريجي المعاهد التقنية وكلية القانون بتظاهرة حاشدة أمام ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين على ملاك الدوائر الحكومية، أو ايجاد فرصة عمل ولاسيما أن السنوات تمر عليهم وتقدمهم في العمر، حسب مراسلنا بالمحافظة.