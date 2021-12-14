صور.. تظاهرة وسط بغداد للمطالبة بخفض سعر الدولار وإعادة نظام "البديل" للعسكريين

شفق نيوز/ نظّم الناشط المدني من محافظة بابل ضرغام ماجد، يوم الثلاثاء، تظاهرة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتخفيض سعر الدولار أمام الدينار العراقي، وتغيير نظام الدوام العسكري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة انطلقت في ساحة النسور ببغداد، القريبة من مقر قيادة الشرطة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، للمطالبة بإعادة العمل بنظام "البديل" في الجيش العراقي، وتخفيض سعر الدولار وأسعار المواد الغذائية.

كما طالبوا بـ"إصلاح القضاة المتحزبين، والإفراج عن المعتقلين الأبرياء، ومحاسبه الفاسدين وقتلة أبناء الشعب العراقي، بالإضافة إلى تحسين ارزاق القوات الامنية ومحاسبة القيادات المتحزبة.

يشار إلى أن قوات الجيش العراقي سبق وأن طالبت بإعادة العمل بنظام "البديل" الذي تم تجميده منذ سنوات واعتماد الإجازات الدورية بدلا عنه، ونظام "البديل" هو أن يلتحق منتسب الجيش بالدوام في وحدته العسكرية لمدة أسبوع أو أكثر وعند انقضاء المدة يلتحق منتسب آخر بدلاً عنه ليكون هو في إجازة بنفس المدة التي قضاها في الدوام.