سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. تظاهرة وسط بغداد للمطالبة بخفض سعر الدولار وإعادة نظام "البديل" للعسكريين

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-14T11:11:45+0000
صور.. تظاهرة وسط بغداد للمطالبة بخفض سعر الدولار وإعادة نظام "البديل" للعسكريين

شفق نيوز/ نظّم الناشط المدني من محافظة بابل ضرغام ماجد، يوم الثلاثاء، تظاهرة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتخفيض سعر الدولار أمام الدينار العراقي، وتغيير نظام الدوام العسكري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة انطلقت في ساحة النسور ببغداد، القريبة من مقر قيادة الشرطة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، للمطالبة بإعادة العمل بنظام "البديل" في الجيش العراقي، وتخفيض سعر الدولار وأسعار المواد الغذائية.

كما طالبوا بـ"إصلاح القضاة  المتحزبين، والإفراج عن المعتقلين الأبرياء، ومحاسبه الفاسدين وقتلة أبناء الشعب العراقي، بالإضافة إلى تحسين ارزاق القوات الامنية ومحاسبة القيادات المتحزبة.

يشار إلى أن قوات الجيش العراقي سبق وأن طالبت بإعادة العمل بنظام "البديل" الذي تم تجميده منذ سنوات واعتماد الإجازات الدورية بدلا عنه، ونظام "البديل" هو أن يلتحق منتسب الجيش بالدوام في وحدته العسكرية لمدة أسبوع أو أكثر وعند انقضاء المدة يلتحق منتسب آخر بدلاً عنه ليكون هو في إجازة بنفس المدة التي قضاها في الدوام.

related

توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين

Date: 2019-11-21 12:36:10
توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين

اعتصام طلابي بمحافظة جنوبية: حتى تنفيذ المطالب

Date: 2019-12-21 08:32:32
اعتصام طلابي بمحافظة جنوبية: حتى تنفيذ المطالب

متظاهرون يقطعون طريق منفذ حدودي مع ايران

Date: 2019-11-03 09:00:06
متظاهرون يقطعون طريق منفذ حدودي مع ايران

حقوق الانسان: وزارتان امتنعتا عن تزويدنا ببيانات الضحايا والمعتقلين

Date: 2019-11-12 20:36:54
حقوق الانسان: وزارتان امتنعتا عن تزويدنا ببيانات الضحايا والمعتقلين

احصائية: 267 حادث حريق في تظاهرات بغداد والمحافظات

Date: 2019-12-01 10:57:36
احصائية: 267 حادث حريق في تظاهرات بغداد والمحافظات

متظاهرون يقطعون طريقاً رئيساً بين محافظتين جنوبي العراق

Date: 2019-11-23 09:48:23
متظاهرون يقطعون طريقاً رئيساً بين محافظتين جنوبي العراق

حقوق الانسان تتحدث عن ضغوط على الحكومة للحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين

Date: 2019-12-21 09:37:51
حقوق الانسان تتحدث عن ضغوط على الحكومة للحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين

العدل تكشف حقيقة نشوب حريق في مبنى الوزارة

Date: 2019-11-04 17:10:35
العدل تكشف حقيقة نشوب حريق في مبنى الوزارة