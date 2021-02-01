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صور.. تظاهرة أمام مصرف الرافدين احتجاجاً على تأخر إطلاق السلف ومطالبة بإقالة مديره

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-01T09:27:12+0000
صور.. تظاهرة أمام مصرف الرافدين احتجاجاً على تأخر إطلاق السلف ومطالبة بإقالة مديره

شفق نيوز/ تظاهر المئات من موظفيّ وزارة الداخلية، يوم الاثنين، أمام مبنى الإدارة العامة لمصرف الرافدين وسط بغداد، احتجاجاً على توقف إطلاق السلف والقروض منذ ستة أشهر، مطالبين بإقالة مدير المصرف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المتظاهرين طالبوا بإقالة مدير عام مصرف الرافدين، وتسريع إطلاق السلف وبآليات سلسة وتخفيض نسبة الفوائد "الفاحشة" والتي تساوي نصف قيمة السلف الممنوحة.

وهدد المتظاهرون بتغيير جهة التوطين ونقل رواتبهم إلى مصارف أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وطالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل والضغط على مصرف الرافدين لإطلاق السلف في ظل العوز المعيشي والظروف المادية الصعبة للكثير من الموظفين في البلاد.

يشار إلى أن مصرف الرافدين أوقف إطلاق السلف والقروض منذ عدة أشهر لأسباب لم يفصح عنها، كما أن الفوائد المصرفية التي يفرضها تصل في بعض القروض الطويلة الأجل في التسديد إلى ما يزيد على 50% من مبلغ القرض لكونها فوائد تراكمية وليست تناقصية.

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