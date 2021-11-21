صور.. تظاهرة أمام المالية ببغداد تطالب بإطلاق التعيينات وأخرتين في الديوانية وذي قار

شفق نيوز/ نظم العشرات، صباح اليوم الاحد، تظاهرة امام وزارة المالية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا بإطلاق التخصيصات المالية والتعيينات المصادق عليها في موازنة 2021 من قبل البرلمان.

وفي الديوانية، نظم موظفو دوائر الكتاب العدول وقفة احتجاجية لعدم شمولهم بقطع الاراضي اسوة بباقي شرائح الموظفين.

الى ذلك.. خرج العشرات من موظفي وزارة الموارد المائية في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتظاهرة للمطالبة بالعدول عن قرار وزاري صادر من بغداد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من موظفي وزارة الموارد المائية في محافظة ذي قار تظاهروا أمام مبنى ديوان المحافظة رفضا لقرار دمج ثلاثة مديريات في المحافظة بدائرة واحدة، معتبرين أن "القرار مخالف لقانون 50 لسنة 2008".

وبين المتظاهرون ان "القرار يقضي بدمج الهياة العامة لمشاريع البزل والري والهياة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل ودائرة المصب العام، داعين إلى العدول عن القرار الصادر من بغداد، كونه يربك العمل الإداري في الوزارة".