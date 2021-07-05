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صور.. تظاهرة لنسوة البصرة احتجاجاً على حضانة الأب الطليق للطفل

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-05T06:34:01+0000
صور.. تظاهرة لنسوة البصرة احتجاجاً على حضانة الأب الطليق للطفل

شفق نيوز/ نظمت العشرات من النساء في محافظة البصرة، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بإيقاف المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.

وتم تنظيم التظاهرة في مركز المحافظة، حيث رفعت المشاركات لافتات تندد بالمادة التي تجيز للأب حضانة الطفل.

وبدأ البرلمان العراقي، بمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد منذ عام 1959، إلا أنّ خلافاً عرقل استقرار يتعلق بحق حضانة الأطفال بالنسبة للأزواج المطلّقين.

وكانت النائبة شبال حسن رمضان، حذرت خلال تصريح لوكالة شفق نيوز، من تغيير فقرة في قانون الأحوال الشخصية تمنح حضانة الطفل للأب بدلا من الأم، مشيرة الى أن ذلك بمثابة أمر اكثر خطورة من "قنبلة ذرية".

وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 على "منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)".

 

 

 

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