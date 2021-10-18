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صور.. تظاهرة في كركوك وقطع طريق حيوي احتجاجاً على نتائج الانتخابات

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-18T12:42:58+0000
صور.. تظاهرة في كركوك وقطع طريق حيوي احتجاجاً على نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ نظم العشرات من أهالي كركوك، يوم الاثنين، تظاهرة احتجاجية على النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، وقاموا بقطع طريق حيوي في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المتظاهرين نظموا احتجاجهم في ناحية تازة جنوبي المحافظة، قاموا بقطع الطريق الذي يربط كركوك بالعاصمة بغداد.

وبين أنهم طالبوا الحكومة الاتحادية بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وشهدت بغداد وعدة محافظات تصعيداً شعبياً يوم أمس الأحد واليوم الاثنين، من قبل أنصار الكتل الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات، احتجاجا على النتائج المعلنة من قبل المفوضية، والمطالبة بإلغائها.

فيما هددت تنسيقية الفصائل المسلحة باللجوء إلى القتال في حال تم المساس بالمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات.

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