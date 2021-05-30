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صور.. تظاهرة غاضبة في الناصرية احتجاجاً على تردي الخدمات

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-30T15:44:38+0000
صور.. تظاهرة غاضبة في الناصرية احتجاجاً على تردي الخدمات

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في محافظة ذي قار، يوم الأحد، للمطالبة بتحسين الخدمات وسط مدينة الناصرية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من اهالي مناطق الثورة والشموخ في صوب الشامية وسط الناصرية، تظاهروا للمطالبة بتحسين الخدمات لمناطقهم، لا سيما التيار الكهربائي، فضلا عن المطالبة بتعبيد الشوارع.

وبين، أن المتظاهرين قطعوا بعض الشوارع الرئيسة في مناطق بالاطارات المحترقة.

وتشهد محافظة ذي قار منذ عدة أشهر تظاهرات بين يوم وآخر احتجاجا على تردي الخدمات في مختلف القطاعات، إلى جانب المطالبة بتغيير الحكومة المحلية والمسؤولين المحليين.

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