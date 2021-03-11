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صور.. تظاهرة حاشدة في ميسان تطالب بإقالة قائد الشرطة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-11T14:00:47+0000
صور.. تظاهرة حاشدة في ميسان تطالب بإقالة قائد الشرطة

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرة أخرى في محافظة ميسان، يوم الخميس، تطالب بإقالة قائد شرطة المحافظة، على خلفية اغتيال جاسب الهليجي، والد المحامي والناشط المدني "المغيب" علي جاسب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تظاهرة حاشدة انطلقت من وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، واتجهت صوب مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة قائد شرطة ميسان العميد عبد الخضر الساعدي، بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة وفي مقدمتها اغتيال جاسب الهليجي.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بأن العشرات من أهالي ميسان، خرجوا بتظاهرة احتجاجية، مطالبين بإقالة الحكومة المحلية للمحافظة، وكذلك الكشف عن القتلة الحقيقيين لوالد المحامي "المغيب" علي جاسب، وغيره من الناشطين والمتظاهرين.

وانطلقت في أربع محافظات وسطى وجنوبية، اليوم الخميس، تظاهرات حاشدة احتجاجاً على اغتيال جاسب الهليجي، والد المحامي "المغيب" علي جاسب، من محافظة ميسان.

وأقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، مساء أمس الأربعاء، على قتل والد المحامي "المغيب" علي جاسب حطاب الهليجي، بمنطقة المعارض، وأردوه قتيلا على الفور.

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