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صور.. تظاهرات وسط بغداد وكربلاء وتلويح بالتصعيد

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-04T10:09:53+0000
صور.. تظاهرات وسط بغداد وكربلاء وتلويح بالتصعيد

شفق نيوز/ تظاهر عدد من المهندسين، يوم الاحد، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عددا من مهندسي وزارة الكهرباء ومهندسين آخرين، الذين لم يتم شمولهم بالتعيين لوحوا بالتصعيد مستقبلا والاعتصام المفتوح وسط ساحة التحرير، اذ لم تستجب الحكومة لهم".

من جانبه قال مصدر في شرطة محافظة كربلاء لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من المهندسين تظاهروا امام باب مبنى محافظة كربلاء مطالبين وزارة النفط بالوفاء بوعودها بتعيينهم على ملاك مصفى كربلاء النفطي".

واوضح أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول مبنى المحافظة لمنع اي محاولات اقتحام من قبل المتظاهرين".

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