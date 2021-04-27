صور.. تظاهرات في 3 محافظات ومطالبات بـ"إسقاط النظام"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني وشهود عيان في بغداد، يوم الثلاثاء، بانطلاق تظاهرة حاشدة للمطالبة بإسقاط الحكومة ومجلس النواب، احتجاجاً على حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب وانقطاع الكهرباء والماء عن المنطقة، فيما قطع متظاهرون غاضبون طريق بغداد واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وجهاء ومخاتير منطقة الوزيرية التابعة للأعظمية في بغداد، حشدوا العشرات من أهالي المنطقة لتنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من جامع النداء وتحديداً تحت جسر سريع محمد القاسم، احتجاجاً على حريق مستشفى ابن الخطيب.

وأشار إلى أن المحتجين نددوا بالحكومة ورفعوا شعارات عدة أبرزها "الشعب يريد اسقاط النظام".

فيما أضاف شهود عيان لمراسل شفق نيوز، أن الوقفة الاحتجاجية لم تقتصر فقط على حادثة مستشفى ابن الخطيب، بل بسبب تردي الخدمات وأبرزها تراجع التجهيز بالتيار الكهربائي لساعات طويلة، إلى جانب انقطاع مياه الشرب لعدة ساعات.

وأشاروا إلى أن التظاهرة لم تقتصر فقط على أهالي الوزيرية بل شارك فيها أهالي منطقة الكسرة وحي المغرب.

وعلى صعيد متصل، ذكر مراسل شفق نيوز، أن أهالي قضاء العزيزية التابع لمحافظة واسط، خرجوا بتظاهرة غاضبة بسبب تردي واقع الطاقة الكهربائية في القضاء، وقاموا بحرق اطارات وقطع طريق كوت – بغداد.

وفي نفس الشأن، أفاد مصدر في شرطة محافظة ميسان، لوكالة شفق نيوز، بأن العشرات من أهالي ناحية المشرح في محافظة ميسان، نظموا وقفة احتجاجية في مطالبين بالتعيين.

وأشار إلى أنهم قاموا بحرق الاطارات وقطع جسر "غزيلة" وهو الطريق المؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي مع إيران وحقول نفط بازركان، مبينا ان القوات الأمنية فضت الوقفة وتم فتح الطريق واخماد النيران وانسحاب المتظاهرين.

وأضاف أن الخريجين من المهندسين ما زالوا معتصمين امام شركة نفط ميسان، وقد نصبوا سرادقاً امام الشركة للمطالبة بتعيينهم، مشيرا الى ان موظفي العقود في دائرة صحة ميسان ما زالوا معتصمين داخل سرادق أمام الدائرة.

إلى ذلك، يواصل المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي بالقرب من مقر مديرية امن الحشد الشعبي في منطقة الجادرية ببغداد، مطالبين بإعادتهم الى الخدمة وصرف مستحقاتهم المالية.

وقال مصدر امني لشفق نيوز، أن قوات حفظ النظام والقوة الماسكة للارض تحيط بهم.