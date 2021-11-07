صور.. تظاهرات في ثلاث مدن عراقية وكوردستانية

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرتان في ذي قار وإقليم كوردستان، يوم الاحد، للمطالبة بتوفير فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، فيما تظاهر ذوو الضحايا والجرحى ومنتسبو الأجهزة الأمنية مطالبين بتوزيع قطع اراضي سكنية في ديالى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار، إن العشرات من خريجي المعاهد التقنية في المحافظة نظموا تظاهرة انطلقت من مبنى بهو الإدارة المحلية في مدينة الناصرية باتجاه مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بإطلاق درجات وظيفية والتعيينات في مؤسسات الدولة.

وأضاف أن العشرات من مربي الثروة الحيوانية في مناطق الاهوار خرجوا بتظاهرة حاشدة أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بتحسين واقع عملهم ودعم سعر الأعلاف والقضاء على شح المياه التي يعانون منها كمربين للجاموس.

بدوره ذكر مراسلنا في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، أن العشرات من موظفي العقود والاجور اليومية العاملين في إدارة گرميان، نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم.

وطالبوا الحكومة والبرلمان بإنصافهم وتحويلهم من الملاك المؤقت إلى الملاك الدائم، وحسم ملفهم اسوة بباقي الموظفين.

ولفت مراسلنا إلى أن المتظاهرين هددوا بالاستمرار بالإضراب عن العمل في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

إلى ذلك، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى بأن العشرات من ذوي الضحايا والجرحى ومنتسبي الاجهزة الامنية، نظموا تظاهرة سلمية امام مبنى محافظة ديالى للمطالبة بتوزيع اراضي محجوزة لأسباب غير مبررة.

وقال ان المتظاهرين طالبوا حكومة ديالى بإطلاق توزيع قطع اراضي خصصت لهم وتم حجزها بسبب اشكاليات قانونية، معتبرين حجز الاراضي اجراء غير مبرر وغير منصف للشرائح المتضررة.

ودعا المتظاهرون بلديات ديالى الى انهاء معاناة الشرائح المظلومة واعادة حقوقهم المسلوبة.