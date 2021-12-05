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صور.. تظاهرات بمحافظات عراقية للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص عمل

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-05T08:25:21+0000
صور.. تظاهرات بمحافظات عراقية للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص عمل

شفق نيوز/ شهدت مناطق في محافظات ديالى والديوانية والبصرة وميسان، يوم الأحد، تظاهرات للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص عمل.

وانطلقت تظاهرة لخريجي المعاهد التقنية امام تربية ديالى للمطالبة بالتعيين وشمولهم بالعقود كاقرانهم.

وفي الديوانية تجمع الخريجون التربويون غير المحاضرين امام مديرية تربية الديوانية للمطالبة بشمولهم بعقود المحاضرات اسوة باقرانهم من المحاضرين.

والى البصرة، قطع محتجون الطريق المؤدي الى معمل الحديد والصلب في منطقة خور الزبير للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

وفي ميسان تظاهر العشرات من الخريجين التربويين للمطالبة بتعيينهم من خلال درجات الحذف والإستحداث أو التعاقد معهم.

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