صور .. تظاهرات في بغداد وديالى احتجاجا على تردي الخدمات والحرمان من العمل

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي عقود 315 في وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أمام مبنى الوزارة بعد صدور كتاب من الوزارة بإنهاء عقودهم.

واعتبر المتظاهرون قرار إستباعدهم الصادر بكتاب رسمي مخالفا لكتاب وزارة المالية علما أن كل موظف عقد لديه خدمة أكثر من عامين ونصف العام، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

في غضون شهدت محافظة ديالى تظاهرات في مدينة بعقوبة تطالب باستكمال مشروع استراتيجي معطل وتنظيم عمل سيارات الأجرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من الأهالي تظاهروا في منطقة المفرق للمطالبة باستكمال مشروع مجاري غربي بعقوبة المعطل منذ سنوات طويلة.

وطالب المتظاهرون باستكمال مشروع المجاري وانهاء مشاكل الصرف الصحي مع التوسع السكاني، داعين إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن تلكؤ المشروع.

يذكر أن مشروع المجاري في مناطق غربي بعقوبة أقر منذ العام 2013 لكن العمل فيه توقف في العام 2014 بسبب العمليات العسكرية.

وفي تظاهرة آخرة نظم سائقوا سيارات الأجرة وقفة احتجاجية وأغلقوا مرآب بعقوبة القديم احتجاجا على عمليات أسموها سرقة لحقوق السائقين وأبرزها ظاهرة وقوف العجلات خارج المرائب الرسمية ونقل الركاب خارج آليات وقوانين هيئة نقل الركاب.

وشكا السائقون من أضرار جسيمة بسبب مخالفة السائقين لضوابط النقل الخاص وعدم الانتظام في المرائب الرسمية.