صور.. تظاهرات حاشدة أمام وزارة الكهرباء في بغداد

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من قرّاء المقاييس في وزارة الكهرباء، يوم الأحد، أمام مبنى الوزارة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا بتحويلهم الى عقود وفق قرار 315 اسوة ببقية اقرانهم في الوزارة.

وقرار 315 صوت عليه مجلس الوزراء السابق في ايلول 2019، وتضمن آليات لمعالجة العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.

ووجهت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء حينها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير (ثلاثة أشهر) غير قابلة للتجديد ويجري إعتماد جداول إحتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى والذي يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.