سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. تظاهرات حاشدة أمام وزارة الكهرباء في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-27T08:04:17+0000
صور.. تظاهرات حاشدة أمام وزارة الكهرباء في بغداد

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من قرّاء المقاييس في وزارة الكهرباء، يوم الأحد، أمام مبنى الوزارة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا بتحويلهم الى عقود وفق قرار 315 اسوة ببقية اقرانهم في الوزارة.

وقرار 315 صوت عليه مجلس الوزراء السابق في ايلول 2019، وتضمن آليات لمعالجة العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.

ووجهت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء حينها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير (ثلاثة أشهر) غير قابلة للتجديد ويجري إعتماد جداول إحتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى والذي يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.

related

متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً يربط بسجن "الحوت" ويغلقون دوائر حكومية

Date: 2021-05-05 06:25:14
متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً يربط بسجن "الحوت" ويغلقون دوائر حكومية

رداً على مذكرات قبض بحق ناشطين.. متظاهرو واسط يقطعون شوارع الكوت (صور)

Date: 2021-01-28 11:58:02
رداً على مذكرات قبض بحق ناشطين.. متظاهرو واسط يقطعون شوارع الكوت (صور)

فيديو وصور.. صدامات وحرق إطارات في المثنى والنجف احتجاجاً على اغتيال "جاسب"

Date: 2021-03-11 15:18:55
فيديو وصور.. صدامات وحرق إطارات في المثنى والنجف احتجاجاً على اغتيال "جاسب"

تحذير من "غضب" شعبي وتظاهرات عارمة في كركوك بسبب التهميش والإهمال

Date: 2021-06-02 09:09:56
تحذير من "غضب" شعبي وتظاهرات عارمة في كركوك بسبب التهميش والإهمال

صور .. الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يتواجد وسط متظاهرين في بغداد

Date: 2019-10-30 07:24:48
صور .. الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يتواجد وسط متظاهرين في بغداد

بالصور.. العشرات يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية وسط بغداد

Date: 2020-10-26 13:42:23
بالصور.. العشرات يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية وسط بغداد

الاحتجاجات تعم محافظتين جنوبي العراق.. وهذه هي المطالب

Date: 2021-04-02 15:02:34
الاحتجاجات تعم محافظتين جنوبي العراق.. وهذه هي المطالب

تصعيد بالتظاهرات جنوبي العراق إحتجاجاً على اغتيال الوزني

Date: 2021-05-09 05:39:40
تصعيد بالتظاهرات جنوبي العراق إحتجاجاً على اغتيال الوزني