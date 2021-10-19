صور .. تظاهرات جنوبي العراق احتجاجا على مياه الشرب

شفق نيوز/ خرج العشرات من أهالي قرى ومناطق قضاء سيد دخيل شرق محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإيصال مياه الشرب الى قراهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "العشرات من أهالي قرى العبودة وال بوزياد وال إبراهيم تظاهروا أمام قائممقامية قضاء سيد دخيل للمطالبة بإيصال المياه الصالحة للشرب لقراهم".

وأضاف، أن "المتظاهرين أكدوا انهم يعتمدون في المياه طيلة الفترات الماضية على الابار الارتوازية وهي مالحة جدا لا يمكن للإنسان الارتواء منها، فيما هددوا بالتوجه الى مدينة الناصرية للتظاهر أمام ديوان المحافظة".