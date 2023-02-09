(صور) تصل عبر كوردستان.. منظمات في بغداد تغيث متضرري زلزال سوريا وتركيا

شفق نيوز/ أطلقت منظمات مجتمع مدني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حملة اغاثة لجمع المساعدات إلى متضرري الزلزال في سوريا وتركيا. ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، هذه الحملة والتي من المقرر أن تنطلق، عصر اليوم، براً عبر شاحنات تنقل تلك المساعدات، إلى تركيا وسوريا من العاصمة على طريق اقليم كوردستان.

وفي حصيلة غير نهائية حتى اليوم الخميس، ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي هز شرق المتوسط، في كل من سوريا وتركيا إلى ما يزيد على 84 ألف، بينهم قرابة 16 ألف قتيل، فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.