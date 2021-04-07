صور.. تصعيد جديد جنوبي العراق بسبب اعتقال متظاهر

شفق نيوز/ اقدم محتجون غاضبون في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، على قطع احد الجسور المهمة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المحتجين أقدموا على قطع جسر النصر وسط مدينة الناصرية، مطالبين بإطلاق سراح الناشط حسين داخل المعتقل في محافظة كربلاء.

ونقل مراسلنا عن المتظاهرين قولهم، إن "حسين داخل اعتقل بسبب رفعه لافتة وسط مدينة كربلاء، كتب عليها (زلم الناصرية).

وتشهد محافظة ذي قار منذ قرابة الثلاثة أشهر تظاهرات وصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، على خلفية عد الاستجابة لمطالب المحتجين، إلى جانب استمرار عمليات اعتقال واختطاف الناشطين المدنيين، فضلا عن المطالبة بتعيين محافظ لذي قار من اختيار أهلها وليس من قبل الاحزاب والكتل السياسية.