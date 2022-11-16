صور.. تخسف غريب يضرب طريقاً حيوياً يربط مدينة عراقية بإيران  

شفق نيوز/ أطلقت السلطات المرورية والحكومية في ديالى، يوم الاربعاء، تحذيرات احترازية للسائقين والمدنيين بعد ظهور "تخسف غريب" على طريق المقدادية -خانقين شمال شرقي المحافظة.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، أن تخسفا عميقا ظهر على طريق يربط مدينتي المقدادية وخانقين (طريق إمام ويس)، ٤٥ كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأضاف، أن السلطات المرورية والحكومية حذرت المواطنين من الوقوع في التخسف وتفادي حوادث مميتة، فيما وضع متطوعون حواجز ودلالات قرب التخسف لحماية العجلات المارة من السقوط فيه.

ويعد طريق "إمام ويس" ممرا حيويا يربط منفذ المنذرية (مع ايران) بديالى، وشهد خلال الأعوام الماضية هجمات استهدفت قوافل الزائرين الإيرانيين المتجهة إلى العتبات المقدسة.