صور.. تجربة الشاي "السوداني" الفريدة من بغداد

شفق نيوز/ يعد الشاي من المشروبات الشعبية المحببة لدى العراقيين، ويضعون مواصفات لجودته فهم لا يشربونه باردا او خالياً من طعم الهيل.

وقد تسمع وانت جالس في احدى المقاهي من ينادي على بائع الشاي، يطلب منه "استكانة شاي من رأس القوري"، هذه الجملة العراقية الخالصة اعتاد على سماعها بائع الشاي "عبد العزيز السوداني" الوافد الى العراق منذ عقود وامتهن العمل في المقهى بمنطقة البتاوين، ليشرب العراقيون شاياً ممزوجاً بماء دجلة تصنعه يد السوداني المغتسلة بماء النيل.

عبد العزيز يحدثنا عن بغداد التي وصفها بأنها مدينة السلام والتعايش، ويقول لوكالة شفق نيوز، ان الجالية السودانية تستقر في مناطق بغداد القديمة ويمتلكون مهناً أيضا.

ويضيف "نحن هنا في بغداد لا نشعر بأي فرق من حال المقارنة مع إخواننا العراقيين لانهم يتعاملون معنا بود واحترام، ولا يشعروننا بأننا غرباء"، ويردف: نحن نعيش في وطننا، العراق عزيز علينا ومصدر رزقنا ورزق عائلاتنا.

ولا توجد احصائية دقيقة لعدد السودانيين في العراق، غير أن بعض التقديرات تشير إلى أنه في محلة البتاويين حيث يتمركزون، يتواجد أكثر من 1300 سوداني، من بينهم 30 عائلة.







