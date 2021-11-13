صور.. تجار ومخلصون كمركيون يحذرون من توقف النشاط الاقتصادي في الموانئ العراقية

شفق نيوز/ نظم عدد من التجار والمخلصين الكمركيين وقفة احتجاجية في البصرة، يوم السبت، للتعبير عن رفضهم لرفع الأجور المستوفاة من أوزان السلع والبضائع.

وقال حسين ناظم، أحد منظميّ الوقفة، لوكالة شفق نيوز، انهم تجمعوا أمام بوابة ميناء "أبو فلوس" في البصرة، احتجاجاً على قرار وزارة المالية القاضي برفع سعر التعرفة الخاصة بالميزان الجسري لمركبات الحمل وجعل قيمة الطن الواحد عشرة آلاف دينار.

وألمح إلى أنه "في حال عدم الاستجابة لمطالبنا بخصوص الغاء القرار الجديد فإن أغلب التجار سيتجهون إلى إدخال بضائعهم عبر منافذ اقليم كوردستان باعتبارها غير مشمولة بالقرار".

واشار الى ان التوجه نحو منافذ الاقليم يعني تعطيل حركة الشحن والتفريغ في أغلب الموانئ والمنافذ الحدودية الجنوبية.