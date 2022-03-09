صور.. بغداد ومدن عراقية تحتج على رفع الأسعار وتطالب بمحاسبة المعتدين على "ضرغام"

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد ومناطق في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، يوم الأربعاء، تظاهرات للمطالبة بمحاسبة المتسببين بارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية، والتنديد بالاعتداء على الناشط المدني "ضرغام ماجد" في بابل، فيما هدد متظاهرو المحافظة الجنوبية بـ"تصعيد الموقف" في حال بقاء الأمور على حالها.

وقال مراسل شفق نيوز في بغداد، إن تظاهرة انطلقت، مساء اليوم، في ساحة التحرير، وسط العاصمة، شارك فيها نحو 75 شخصاً للمطالبة بمحاسبة المتسببين بارتفاع أسعار المواد الغذائية وأبرزها مادتي الطحين وزيت الطعام.

وتشهد الأسواق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، ما استدعى تدخلاً حكومياً وبرلمانياً لتقليل الأسعار التي أثرت على قوت المواطنين وخصوصاً الشرائح الفقيرة منها، فيما نظم المئات في محافظة ذي قار، اليوم، تظاهرة كبيرة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة احتجاجاً على إرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

كما طالب متظاهرو ساحة التحرير بمحاكمة المتهمين بالفساد الإداري والمالي، واستنكار الاعتداء على الناشط ضرغام ماجد الذي تعرض لاعتداء من قبل حماية إحدى النائبات في البرلمان العراقي.

من جهة اخرى قال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة ذي قار ، إن عشرات المواطنين، شاركوا، مساء اليوم، في تظاهرتين منفصلتين، في قضائي الرفاعي والنصر، شمالي الناصرية، مركز المحافظة، للمطالبة بالقصاص من المعتدين على الناشط المدني ضرغام الماجدي، فضلا عن انتقاد ارتفاع الاسعار وسعر الدولار".

وأشار المراسل إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات تندد بالاعتداء على الناشط وما وصفوه بـ"جشع الاحزاب الفاسدة" الذي يدفع ضريبته المواطن الفقير.

وبيّن المراسل ان التظاهرتين اقيمتا وسط اجراءات امنية مشددة، فيما هدد المتظاهرين بتصعيد الموقف ضد الحكومتين المحلية في المحافظة والمركزية في بغداد.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد ، عصر اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع نواب محافظة بابل، لمناقشة قضية الاعتداء على المتظاهرين جنوبي المحافظة.

وأطلق، يوم أمس، أفراد حماية عضو مجلس النواب سها السلطاني، عن محافظة بابل، النار على مجموعة من المتظاهرين بينهم الناشط "ضرغام ماجد"، ما أدى إلى إصابة متظاهرين بضربات نتيجة تبادل الضرب بالحجارة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت قيادة شرطة بابل، صباح اليوم، فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات حادث "إعتداء" طال ستة من المتظاهرين ضمنهم الناشط "ضرغام"، تظاهروا مساء ليلة أمس الثلاثاء جنوبي المحافظة.