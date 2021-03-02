صور.. بغداد تهيئ كنيستين لزيارة البابا

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، تعقيم وتعفير كنيستي سيدة النجاة ومار يوسف في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، استعداداً لزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق.

هذا ويجري بابا الفاتيكان، زيارة تاريخية إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، وتكون محطته الأولى بغداد، قبل أن ينتقل إلى النجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني، ليتوجه بعدها إلى مدينة أور الأثرية في ذي قار، حيث ولادة النبي إبراهيم، وقبل اختتام زيارته هذه سيتوجه إلى كل من محافظة نينوى وإقليم كوردستان.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها استكملت مساء اليوم، عمليات التعقيم والتعفير لكنيستي سيدة النجاة ومار يوسف في منطقة الكرادة، بهدف تأمينها من فيروس كورونا، استعداداً لزيارة بابا الفتيكان فرانسيس، لكلتا الكنيستين"، بحسب جدول الزيارة.

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استخدمت محاليل تعقيم معتمدة دولياً آمنة لصحة الإنسان وصديقة للبيئة وفاعلة في القضاء على الفيروسات وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية، للحد من انتشار الجائحة".

ولفتت إلى إن "الكنيستين سيتم إغلاقهما لحين وصول البابا إلى بغداد خلال الأيام القادمة، وفق زيارة مخطط لها مسبقاً".