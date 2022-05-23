صور.. بغداد تستفيق على عاصفة ترابية جديدة والمحال توصد أبوابها

شفق نيوز/ استفاقت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، على عاصفة ترابية جديدة تسببت بإقفال المحال التجارية وتعطيل الحياة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، الاجواء حيث غطى التراب سماء بغداد في حين أوصدت العديد من المحال أبوابها، فيما بدت الحركة شبه معدومة في شوارع العاصمة.

وكانت الحكومة العراقية، اعلنت تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة لليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما تم تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية، المقررة الأثنين إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء).

كما أعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق جميع مطارات البلاد بدءا من فجر اليوم الاثنين، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية شديدة.

من جانبها قالت هيئة الانواء الجوية العراقية إن موجة الغبار ستبدأ بالزوال ابتداء من مساء اليوم الاثنين لتنتهي تدريجيا غدا الثلاثاء.