صور.. بغداديون يجدون ضالتهم في نهر دجلة هرباً من الحر وانقطاع الكهرباء

شفق نيوز/ قصد الكثير من العراقيين وخاصة سكان العاصمة بغداد، نهر دجلة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.

وتصل درجات الحرارة إلى نحو 50 مئوية في العاصمة بغداد خلال الصيف، ما يزيد معاناة الناس مع توقف أجهزة التكييف المنزلية عن العمل وأحياناً انقطاع المياه جراء نقص الطاقة الكهربائية.

ويقصد الكثير من السكان في بغداد نهر دجلة للتمتع بالسباحة، إذ رصدت كاميرا وكالة شفق نيوز العشرات من مختلف الأعمار يستمتعون بوقتهم في مياه النهر.

وزاد إقبال الناس على السباحة في نهر دجلة بفعل القيود المفروضة على فيروس كورونا، إذ أغلقت الأماكن العامة مثل المسابح وأماكن الترفيه خوفاً من تفشي الجائحة.