صور.. بغداديون يتجمهرون أمام شاشة عملاقة لمتابعة موقعة "أسود الأطلس والديوك"

شفق نيوز/ وسط حضور لأسر بغدادية، شهدت حديقة الأمة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد نصب شاشات عملاقة لمتابعة مباراة المنتخبين المغربي والفرنسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم.

وتجمهر العشرات من البغداديين أمام تلك الشاشات لمتابعة مواجهة أسود الأطلس والديوك الفرنسية حيث يتنافسان للظفر ببطاقة التأهل لنهائي المونديال لمواجهة التانغو الارجنتيني يوم الأحد المقبل.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، حضورا ملفتا لأسر بغدادية لمتابعة المباراة.

وفي وقت سابق أعلنت امانة بغداد، قيامها بنصب شاشة تلفزيونية عملاقة في حديقة الامة وسط بغداد لنقل مباراة المغرب وفرنسا، "دعماً للشباب العراقي والعربي الرياضي الذي يشجع منتخب المغرب العربي ومتابعي مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم"، وفقاً لبيان للأمانة ورد لوكالة شفق نيوز.