صور .. بعد أن نحرتها أمّها كادر طبي ينجح بإنقاذ طفلة من الموت بكربلاء

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة كربلاء يوم الاحد عن نجاح فريق طبي بالإبقاء طفلة صغيرة على قيد الحياة ، عقب وصولها الى قسم الطوارئ ، وهي بحالةٍ حرجةٍ وفقدانٍ للوعي بعد " نحْرها " في مُقدمة الرقبة من قبل والدتها.
وقال مُدير المدينة الطبية، الدكتور صباح الحُسيني ، في بيان للدائرة ، إن "قسم "الطوارئ ، إستقبل أواخر الإسبوع الماضي ، طفلة بعمر ( 8 ) سنوات ، في منطقة المعملجي ، بعد إقدام والدتها على نحر رقبتها ، مما تسَبب في قطعٍ كاملٍ للقصبةِ الهوائية والمريء ونزفٍ حادٍ من الرقبة ، كما كانت تُعاني من صدمةٍ وعائيةٍ حادة".
وبين أن " العناية الإلهية ، وسرعة إستجابة الملاكات الطبية والصحية ، وخبرتهم الجيدة في الحالات الطارئة ، كانت حاضرة في إنقاذها من مُوتٍ مُحقق وإبقائها على قيد الحياة ، ليضيفوا إنجازاً طبياً آخر الى سجلهِم الحافل بالأعمال الإنسانية النبيلة " .
ويروي اخصائي جراحة الصدر والأوعية الدموية ، الدكتور حسنين العُكلة الموسوي تفاصيل التدخل الجراحي للطفلة قائلا، إنه " تم تسلم الطفلة المُصابة أولاً من قبل فريق قسم الطوارئ ، يتَقدمه أخصائي طب الطوارئ ، الدكتور فاهم الجبوري ، ويُساعده الأطباء المُقيمون والدوريون والملاكات التمريضية والصحية ، حيث كانت إجراءات الفريق فورية وعاجلة ، وذلك بعمل الإسعافات الأولية ، المُتمثلة بالمغذيات الوريدية ، وقناني الدم ، ووضع إنبوب القصبة الهوائية لحماية المجرى التنفسي".
وأضاف "تم الإتصال بنا للحضور إلى قسم الطوارئ ، حيث كانت الطفلة تُصارع المُوت ، وبحالة صدمةٍ وعائية وفاقدة للوعي تماماً ، ونسبة الأُوكسجين لديها 35 ٪ ، حيث تم إعطاء التخدير التام لها في داخل ردهة الطوارئ ، وغسل منطقة الإصابة وتعقيمها ، كون الطفلة ، كانت تُعاني من قطع في القصبة الهوائية والمريء ".
وزاد الموسوي بالقول ، "بعد قيامنا بتلك الإجراءات في قسم الطوارئ ، تم نقلها الى صالة العمليات الكبرى في الطابق الأول ، حيث جرت لها عملية جراحية نادرة ومُعقَدة ، إستغرقت نحو ثلاث ساعات مُتواصلة ، تحت التخدير العام حيث شهدت ايقاف النزيف ، وخياطة المريء والقصبة الهوائية ، التي كانت مقطُوعة بصورة تامة ، ومن ثُم هندمة الجرح وغلقه تماماً بعد تحويل إنبوب التنَفُس الى مكانه المُعتاد".
وتابع بالقول "وقمنا بوضع إنبوبين ، الأول للتغذية والآخر للقصبة الهوائية ، بمُشاركة أخصائي الجراحة العامة ، الدكتور مثنى جابر التميمي ، ثم بدأت بعد ذلك ، مرحلة عمل تفويه القصبة الهوائية (tracheostomy) من قبل أخصائيي الأنف والأُذن والحنجرة ، ليتم بعدها نقلها الى ردهة العناية المركزة ، وسط مُتابعة دقيقة لها ، حيث تتماثل حالياً للشفاء بصورة تدريجية وبوضعٍ صحيٍ مُستقر ، وعاد تنفُسها يجري بصورة طبيعية".