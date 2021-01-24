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صور .. بعد أن نحرتها أمّها كادر طبي ينجح بإنقاذ طفلة من الموت بكربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-24T07:37:33+0000
صور .. بعد أن نحرتها أمّها كادر طبي ينجح بإنقاذ طفلة من الموت بكربلاء

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة كربلاء يوم الاحد عن نجاح فريق طبي بالإبقاء طفلة صغيرة على قيد الحياة ، عقب وصولها الى قسم الطوارئ ، وهي بحالةٍ حرجةٍ وفقدانٍ للوعي بعد " نحْرها " في مُقدمة الرقبة من قبل والدتها.

وقال مُدير المدينة الطبية، الدكتور صباح الحُسيني ، في بيان للدائرة ، إن "قسم "الطوارئ ، إستقبل أواخر الإسبوع الماضي ، طفلة بعمر ( 8 ) سنوات ، في منطقة المعملجي ، بعد إقدام والدتها على نحر رقبتها ، مما تسَبب في قطعٍ كاملٍ للقصبةِ الهوائية والمريء ونزفٍ حادٍ من الرقبة ، كما كانت تُعاني من صدمةٍ وعائيةٍ حادة".

وبين أن " العناية الإلهية ، وسرعة إستجابة الملاكات الطبية والصحية ، وخبرتهم الجيدة في الحالات الطارئة ، كانت حاضرة في إنقاذها من مُوتٍ مُحقق وإبقائها على قيد الحياة ، ليضيفوا إنجازاً طبياً آخر الى سجلهِم الحافل بالأعمال الإنسانية النبيلة " .

ويروي اخصائي جراحة الصدر والأوعية الدموية ، الدكتور حسنين العُكلة الموسوي تفاصيل التدخل الجراحي للطفلة قائلا، إنه " تم تسلم الطفلة المُصابة أولاً من قبل فريق قسم الطوارئ ، يتَقدمه أخصائي طب الطوارئ ، الدكتور فاهم الجبوري ، ويُساعده الأطباء المُقيمون والدوريون والملاكات التمريضية والصحية ، حيث كانت إجراءات الفريق فورية وعاجلة ، وذلك بعمل الإسعافات الأولية ، المُتمثلة بالمغذيات الوريدية ، وقناني الدم ، ووضع إنبوب القصبة الهوائية لحماية المجرى التنفسي".

وأضاف "تم الإتصال بنا للحضور إلى قسم الطوارئ ، حيث كانت الطفلة تُصارع المُوت ، وبحالة صدمةٍ وعائية وفاقدة للوعي تماماً ، ونسبة الأُوكسجين لديها  35 ٪ ، حيث تم إعطاء التخدير التام لها في داخل ردهة الطوارئ ، وغسل منطقة الإصابة وتعقيمها ، كون الطفلة ، كانت تُعاني من قطع في القصبة الهوائية والمريء ".

وزاد الموسوي بالقول ، "بعد قيامنا بتلك الإجراءات في قسم الطوارئ ، تم نقلها الى صالة العمليات الكبرى في الطابق الأول ، حيث جرت لها عملية جراحية نادرة ومُعقَدة ، إستغرقت نحو ثلاث ساعات مُتواصلة ، تحت التخدير العام حيث شهدت ايقاف النزيف ، وخياطة المريء والقصبة الهوائية ، التي كانت مقطُوعة بصورة تامة ، ومن ثُم هندمة الجرح وغلقه تماماً بعد تحويل إنبوب التنَفُس الى مكانه المُعتاد".

وتابع بالقول "وقمنا بوضع إنبوبين ، الأول للتغذية والآخر للقصبة الهوائية ، بمُشاركة أخصائي الجراحة العامة ، الدكتور مثنى جابر التميمي ، ثم بدأت بعد ذلك ، مرحلة عمل تفويه القصبة الهوائية (tracheostomy) من قبل أخصائيي الأنف والأُذن والحنجرة ، ليتم بعدها نقلها الى ردهة العناية المركزة ، وسط مُتابعة دقيقة لها ، حيث تتماثل حالياً للشفاء بصورة تدريجية وبوضعٍ صحيٍ مُستقر ، وعاد تنفُسها يجري بصورة طبيعية".

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