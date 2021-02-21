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صور.. "بصمة أمل" تستبق زيارة بابا الفاتيكان بتزيين كنيسة سيدة النجاة ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-21T14:10:59+0000
صور.. "بصمة أمل" تستبق زيارة بابا الفاتيكان بتزيين كنيسة سيدة النجاة ببغداد

شفق نيوز/ بادرت منظمة "بصمة أمل" المدنية، يوم الأحد، بإضفاء طابع جمالي على كنيسة سيدة النجاة في منطقة الكرادة وسط بغداد، استعداداً لاستبقال بابا الفاتيكان فرنسيس الذي سيزور العراق الشهر المقبل.

وقام أعضاء المنظمة بحسب ما صورتهم عدسة شفق نيوز، بطلاء الكتل الكونكريتية التي تحيط بالكنيسة وكتابة عدة جمل ترحيبية بالبابا وكذلك رسوماً تعبر عن السلام والأخوة الإنسانية، إلى جانب رسم صورة البابا ومناظر طبيعية تعبر عن السلام والمحبة وعلميّ العراق والفاتيكان.

ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس إلى العاصمة العراقية بغداد في الخامس من شهر آذار المقبل، وتحط طائرته في مطار بغداد الدولي، إذ سيتم الاستقبال الرسمي، ثم يلتقي برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعدها يقوم بزيارة رسميّة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ثم سيلتقي السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، ليتوجه بعدها إلى كاتدرائيّة "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد، بحسب ما كشفت كتلة بابليون المسيحية لوكالة شفق نيوز في الثامن من شهر شباط الجاري.

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