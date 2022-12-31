صور.. بابا نويل يزور قرية "الحرمان " بديالى ويبث الحياة فيها

شفق نيوز/ بمبادرة تطوعية و شبابية، شهدت احدى القرى المهمشة والمعزولة خدمياً وانسانياً، زيارة فريدة لـ"بابا نويل"، للاحتفال مع أطفال القرية المحرومين بأعياد رأس السنة الميلادية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بابا نويل تجول في قرية "الغجر"، بمحافظة ديالى الواقعة في منطقة معزولة في الأطراف الغربية لبعقوبة حاملاً هداياه ليوزعها على الأطفال في القرية.

وقال شباب وبنات متطوعون في فريق UPP في ديالى لمراسلنا، إنهم "اطلقوا مبادرة انسانية تضمنت حضور بابا نويل واحتفاله مع الأطفال وتوزيع هدايا العاب مختلفة وحلويات للأطفال، وتوزيع سلات غذائية الى الأُسر"، مشيرين الى ان "أكثر من 30 طفلاً احتفلوا مع بابا نويل بمناسبة رأس السنة".

وتقول ام حسن امرأة "غجرية" وجدة لحفيدين، "لم يفكر احد بأن يفرح هؤلاء الاطفال سابقا، ولا توجد اية العاب في القرية يلهون بها"، مشيرة الى ان "الأطفال ليس لديهم حتى ملابس تقيهم برد الشتاء".

الطفل "حسوني" البالغ من العمر 11 سنة، يقول بفرحة غامرة بعد رؤية بابا نويل , "كل حلمي اذهب للمدرسة لكن لا استطيع بسبب الحاجة".

وتتساءل "عسل" طفلة "غجرية" بدهشة واستغراب، "بابا نويل بشر ! انه احلى يوم بحياتي رؤية بابا نويل نلعب معاه ويهدينا العاب ,هذا احلى شيء شاهدناه".

وتعيش اكثر من 400 أسرة من الغجر بتهميش تام في هذه القرية، فيها اطفال بلا مدارس ولا حياة كريمة لا يجدون وظائف ولا فرص عمل لهم ، يتسولون ويعملون بالطرقات لتوفير قوت عيشهم.