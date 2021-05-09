صور.. اهالي منطقة وسط الناصرية يقطعون طريقاً حيوياً

شفق نيوز/ قام العشرات من اهالي منطقة وسط الناصرية، يوم الأحد، بقطع طريق حيوي وسط المحافظة، احتجاجاً على تردي الخدمات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من اهالي حي الفداء قطعوا الطريق السريع شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، للمطالبة بالخدمات أسوة ببقية المناطق في محافظة ذي قار.

وأشار إلى أن اهالي المنطقة يعتبرون منطقتهم محرومة من الخدمات الأساسية.

وبين مراسلنا، أن قطع الطريق تم بالإطارات المحترقة كخطوة أولى نحو التصعيد لتلبية مطالبهم، لافتا إلى أن قطع الطريق تسبب بزحام شديد في الشارع وخاصة للمركبات القادمة من الاقضية والنواحي المحيطة بالناصرية.

وتشهد محافظة ذي قار منذ عدة أشهر تظاهرات مستمرة احتجاجاً على تردي الخدمات في مختلف القطاعات, كذلك للمطالبة بإصلاح النظام السياسي وتغيير الحكومة المحلية وتوفير فرص العمل.