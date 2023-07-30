صور .. اهالي تكريت يتظاهرون بعد الاستحواذ على أراضٍ لمجمع سكني

شفق نيوز/ ندد العشرات من أهالي محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، بعمليات الاستحواذ غير القانونية التي تجريها جهات سياسية على أراضي المواطنين والمستثمرين.

وقال المتظاهر محمد التكريتي، إن شخصيات سياسية من محافظة صلاح الدين، قامت بالاستحواذ على بعض الأراضي بطريقة غير شرعية وبقوة السلاح"، مشيرا الى أن "هذه المنطقة مخصصة للضغط العالي للتيار الكهربائي".

وأكدت أن "التجاوزات وصلت الى مجمع بيتي السكني، وهو افضل مجمع سكني في المحافظة، وهذه الجهات السياسية قامت بالاستحواذ على جزء من أراضي المجمع وانشأت عشوائيات بهدف تخريب عملية الاستثمار".

وأشار الى أن "المستثمر حصل على قرار قضائي باخلاء هذه التجاوزات، التي تؤثر على بيئة الاستثمار في العراق، ولكن حتى الآن لم ينفذ من قبل حكومة صلاح الدين المحلية بسبب هيمنة هذه الجهة على قرار حكومة صلاح الدين".