صور.. اهالي بيجي يحتجون على قرار قضائي بإعادة قائممقام القضاء الى منصبه

شفق نيوز/ نظم العشرات من سكان قضاء بيجي شمالي صلاح الدين، يوم الخميس، وقفة احتجاجية رفضا لقرار قضائي بإعادة قائممقام القضاء السابق الى منصبه واعفاء القائممقام الحالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين اعربوا ومن خلال شعارات رفعوها عن رفضهم لقرار اعفاء القائممقام الحالي سعد الخزعل واعادة القائممقام السابق محمد محمود الجبوري واعتبروه "ارباكا وفوضى للواقع الخدمي والاداري في القضاء".

واكد المتظاهرون انهم "سيواصلون تصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع عن قرار اعفاء سعد الخزعل". من جانبه اكد قائممقام بيجي المقرر اعفاؤه قضائيا

سعد الخزعل لوكالة شفق نيوز، أنه "مع اي اجراءات قانونية وقضائية تصب لمصلحة المواطن والقضاء بشكل عام".

واضاف، "يجب اعتماد معايير صحيحة في ادارة الوحدات الادارية التي تتطلع للنهوض بالواقع الخدمي ومعالجة التركات السلبية التي خلفتها الحروب والظروف الامنية في بيجي وجميع مناطق صلاح الدين".

وأفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز امس الاربعاء بعودة قائممقام بيجي شمالي صلاح الدين محمد الجبوري إلى منصبه بقرار قضائي بعد أشهر من اعفائه من قبل محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل.

وذكر المصدر أن محافظ صلاح الدين أصدر أمر بإعفاء محمد الجبوري من منصب قائممقام بيجي محمد الجبوري وتعيين سعد الخزعل بديلا عنه.

وابطل القضاء العراقي غالبية قرارات اعفاء واستبدال مديري الدوائر والوحدات الإدارية بعد خضوعها لصلاحيات رئاسة الوزراء بعد حل مجالس المحافظات أواخر عام 2019.